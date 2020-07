Cerignola: 41enne uccisa a colpi di pistola, principale indiziato il marito Femminicidio nel pomeriggio (Di domenica 5 luglio 2020) Njnzia Compierchio, 41 anni, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco. principale indiziato del delitto il marito 44enne, stando. Indaga la polizia. Femminicidio nel pomeriggio a Cerignola, via Fabriano. L'articolo Cerignola: 41enne uccisa a colpi di pistola, principale indiziato il marito <span class="subtitle">Femminicidio nel pomeriggio</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : Cerignola (#Foggia): 41enne uccisa a colpi di pistola, principale indiziato il marito -

Ultime Notizie dalla rete : Cerignola 41enne

l'Immediato

Cerignola sotto choc per la morte della 41enne, Nunzia Compierchio freddata nella sua abitazione di via Fabriano, non lontano dal campo sportivo. Il marito, un uomo di 44 anni, Angelo Di Meo, disoccup ...nell'appartamento di Tavazzano che il 41enne, Sebastian G., di professione guardia giurata, divideva da qualche tempo con una ragazza romena di 17 anni. In quei giorni era venuto a trovarlo, da ...