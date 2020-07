Cava de’ Tirreni, è maledizione-luglio: muore altro giovane motociclista (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Esattamente un anno dopo un altro motociclista perde la vita a Cava de’ Tirreni. Nel pomeriggio del 3 luglio 2019 la tragedia avvenne nella frazione Pregiato e vide coinvolto un carrozziere 37enne; nella nottata tra il 5 ed il 6 luglio 2020 il fatto di sangue è avvenuto a Santa Lucia. Lo sfortunatissimo centauro, stavolta poco più che ventenne, sarebbe rimasto vittima di una dinamica molto simile: avrebbe perso il controllo del mezzo che si sarebbe schiantato dapprima contro il parapetto per poi impattare poco più in là. Sul posto i poliziotti del locale commissariato per i rilievi e per la verifica di eventuali responsabilità di terzi. (Immagine di repertorio). L'articolo Cava de’ Tirreni, è maledizione-luglio: muore altro giovane ... Leggi su anteprima24

OFSCampania : 04-07-2020 - Messa di fine Anno Fraterno 2019-2020 delle Fraternità OFS di Cava de' Tirreni - San Francesco, Pregia… - LuceverdeRadio : ??#autostrade #lavori - A3 Napoli-Salerno code tra Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare > Salerno #luceverde… - TrafficoA : Cava de' Tirreni-Vietri sul Mare - Coda A3 Napoli-Salerno Coda tra Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare per lavori - TrafficoA : Cava de' Tirreni-Salerno - Chiusura Pesanti A3 Napoli-Salerno Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 ... -

Ultime Notizie dalla rete : Cava de’ Caserta, Ciontoli scrive a De Luca e Marino: Per il Policlinico si capitalizzi il piano whatever it takes l'eco di caserta