Belen Rodriguez sta con Gianmaria Antinolfi? Lui avrebbe avuto un flirt con un volto noto fino a due settimane fa (Di domenica 5 luglio 2020) Gianmaria Antinolfi sarebbe il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez (cliccare per credere). Secondo IlGiornale, l’imprenditore in queste settimane stava flirtando con un’altra bellissima sudamericana: e oggi? Pare che le cose siano effettivamente cambiate. Belen Rodriguez sta con Gianmaria Antinolfi? Lui beccato con un’altra due settimane fa Gianmaria Antinolfi non è nuovo alle cronache rosa e mondane.... L'articolo Belen Rodriguez sta con Gianmaria Antinolfi? Lui avrebbe avuto un flirt con un volto noto fino a due settimane fa proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

