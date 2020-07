Warrior Nun: su Netflix ecco le suore guerriere (Di sabato 4 luglio 2020) La saga di fumetti delle suore guerriere, creata negli anni 90 di Ben Dunn, si trasforma in una serie tv. Su Netflix arriva la prima stagione di Warrior Nun, versione televisiva in 10 episodi della storia della giovane Ava (Alba Baptista), risorta dopo l’introduzione nel suo corpo di un manufatto divino, nato dall’aureola dell’angelo Adriel. Warrior Nun: trama e anticipazioni Al centro della trama c’è Ava, una ragazzina che ha perso l’uso delle gambe dopo l’incidente stradale in cui è morta la madre. Lo Stato l’assegna ad un orfanotrofio spagnolo, gestito da una inquietante madre superiora. L’esistenza della giovane cambierà quindi nel momento in cui morirà a soli 19 anni. Le suore dell’Ordine della Spada Cruciforme faranno irruzione nell’obitorio dove giace corpo esanime di Ava: tutto per sfuggire a ... Leggi su italiasera

