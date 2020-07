Usa, sparatoria in un centro commerciale in Alabama: muore un bambino di 8 anni. Altre tre persone sono rimaste ferite (Di sabato 4 luglio 2020) Un bambino di 8 anni ha perso la vita dopo l’ultima sparatoria avvenuta negli Stati Uniti. Non è stata ancora chiarita la dinamica dell’accaduto, ma la polizia ha fatto sapere che diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi vicino alla food hall del Riverchase Galleria, un centro commerciale di Hoover, in Alabama. Le forze dell’ordine, che stanno portando avanti le indagini per individuare e rintracciare il responsabile e, successivamente, ricostruire il movente, hanno subito reso noto che la vittima è un piccolo di appena 8 anni. Altre tre persone sono rimaste ferite dai proiettili: si tratta di una ragazzina e due adulti. L'articolo Usa, sparatoria in un centro commerciale in Alabama: muore un bambino di 8 anni. Altre tre persone sono rimaste ferite proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

