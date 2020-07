Urzì: governo in Alto Adige svende l’Italia per i voti Svp (Di domenica 5 luglio 2020) Urzì: governo in Alto Adige svende l’Italia per i voti Svp – “Pur di andare avanti al Senato il premier Conte è pronto a svendere l’Italia in Alto Adige, ottenendo in cambio i voti dei senatori Svp”. A denunciarlo è Alessandro Urzì, consigliere della provincia di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige per Fratelli d’Italia – L’Alto Adige nel cuore. “Chiare le richieste della Svp: una norma per l’uso della lingua da parte dei medici che prevede in Alto Adige personale che non parli la lingua italiana, ma pure la norma che esclude l’Alto Adige dal sistema della liberalizzazione dei commercio nazionale, per cui la Provincia potrebbe fare chiudere i negozi in determinate giornate ed orari mentre in tutta Italia vigerebbero altre regole. Senza contare la gravissima norma che prevede che i ... Leggi su romadailynews

AgenziaOpinione : Urzì (fdi) * governo conte: « la svp OFFRE LA SALVEZZA al senato, in cambio di magistrati corte conti ELETTI pab, M… -

Ultime Notizie dalla rete : Urzì governo