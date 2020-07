Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 18:10 (Di sabato 4 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è l’apertura di turismo perché sono quattro su dieci le Camere delle strutture ricettive prenotate on-line E dai turisti italiani e stranieri Venezia è un po’ più in affanno con il 68% di camera ancora disponibilità in Rimini si sta riprendendo con la metà delle notti già prenotate emerge dal bollettino realizzato dall’ enit agenzia nazionale del turismo Esistono le grandi città con una quota di mancate prenotazioni del 26% a Firenze 28 % Roma 39% a Milano 47 a Napoli finalizzate le città d’arte e la forte dipendenza dal turismo internazionale e dal 15 giugno giorno dell’apertura del canale dedicato all’ Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto di €890000 ordinativi di pagamento emessi ... Leggi su romadailynews

(ANSA) - TRIESTE, 04 LUG - Oggi sono stati rilevati otto nuovi casi di Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus salgono a 3.326: 1.400 a Trie ...

Travolto in bici e poi in coma: Alessandro si risveglia e torna a casa. Il padre: «Comincia una nuova vita»

Alessandro torna a casa. Il 15enne di Guagnano, dopo la terribile parentesi della sua vita che lo ha visto coinvolto in un grave incidente stradale, è stato dimesso dall’ospedale. La notizia arriva di ...

