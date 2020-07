Tragedia nel ciclismo: Roberta Agosti muore a 51 anni, travolta da un camion (Di sabato 4 luglio 2020) Tragedia nel mondo del ciclismo: è morta stamane Roberta Agosti, 51enne compagna dell’ex professionista bresciano Marco Velo. Stando alle prime ricostruzioni la Tragedia è avvenuta mentre la donna, tesserata per il Team Millenium Brescia, stava svolgendo un allenamento in bici nel bresciano con Marco e altri amici.Percorrendo una stretta strada di campagna nei pressi di Castel Venzago, tra il Santuario della Madonna della Scoperta e Lonato, la sportiva sarebbe stata travolta da un camion che procedeva in direzione opposta. Inutile l’arrivo dell’elisoccorso: il decesso è avvenuto subito dopo lo scontro. Leggi su huffingtonpost

