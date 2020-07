Sneijder verso il campionato olandese: pronto a tornare il ‘cigno di Utrecht’ (Di sabato 4 luglio 2020) Wesley Sneijder ha velatamente annunciato il suo ritorno fra i campi da gioco, che avverrà probabilmente con la maglia dell’Utrecht. La squadra olandese ospiterà con gioia il talento “di casa”, nativo della città che offre il nome alla compagine stessa, come confermato dal fantasista classe ’84. Di seguito le dichiarazioni dell’ex numero 10 dell’Inter, che fanno sognare i tifosi dell’Utrecht: “Ne ho già parlato con l’allenatore Jordy Zuidam, ci sto seriamente pensando“. Il calcio dei Paesi Bassi si prepara godere delle gesta di due dei talenti migliori che l’Olanda abbia proposto negli ultimi 20 anni: Arjen Robben (Groningen) e Wesley Sneijder (Utrecht). Leggi su sportface

