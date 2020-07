Siamo sicuri che la mossa di Giorgia Meloni di chiedere più sedie sia stata giusta? (Di sabato 4 luglio 2020) «Mi sono fatta sentire – aveva detto Giorgia Meloni – e la prefettura all’improvviso è passata da 1800 a 4000 autorizzazioni per la manifestazione in piazza del Popolo del 4 luglio». Ma Siamo sicuri che sia stata la mossa giusta? La leader di Fratelli d’Italia, infatti, non ha fatto i conti con la giornata particolarmente calda e con la minaccia di pioggia che per tutta la mattinata è stata protagonista del sabato romano. Non solo: tra le tante postazioni predisposte con il tricolore in piazza del Popolo, ci sono state alcune decine di sedie vuote, soprattutto nelle ultime file. LEGGI ANCHE > Salvini: «Ritenete giusto rischiare la galera per difendere la famiglia?». E la folla risponde: «Sì» sedie vuote in piazza del Popolo, come stanno le cose Circolano in rete diverse immagini di sedie ... Leggi su giornalettismo

marisavillani : RT @David70843517: @1000_best @BeppeSala Sala le assomiglia molto, siamo sicuri che è italiano? - giovcusumano : RT @AUniversale: Lo vedete questo ometto travestito da gerarca nazista e con il ritratto di Hitler alle spalle? Si chiama Gabrio Vaccarin… - Ciavarrini1 : Ma siamo sicuri che suocera iconica sia la mamma di paul e non di clez? Sono turbata dalla somiglianza nel modo di… - OrazioPier : RT @AUniversale: Lo vedete questo ometto travestito da gerarca nazista e con il ritratto di Hitler alle spalle? Si chiama Gabrio Vaccarin… - IlCaroLeader : RT @AUniversale: Lo vedete questo ometto travestito da gerarca nazista e con il ritratto di Hitler alle spalle? Si chiama Gabrio Vaccarin… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo sicuri Blog: Juve, siamo sicuri che Pogba serva davvero? vivoperlei.calciomercato.com Razzismo e moda in Italia, parola alle ragazze

Dalla morte di George Floyd la conversazione sul tema dell'inclusività è tornata in primo piano, anche nel settore moda. Abbiamo chiesto alle giovani donne afroitaliane cosa ne pensano Nelle settimane ...

Recensione LG Velvet: il nuovo design ci piace ma serve un rinnovamento software

LG Velvet rappresenta per la casa coreana un cambio di rotta nella telefonia mobile. Qualche settimana fa abbiamo visto da vicino il V60 nella sua recensione completa: ci aveva convito per l'hardware, ...

Dalla morte di George Floyd la conversazione sul tema dell'inclusività è tornata in primo piano, anche nel settore moda. Abbiamo chiesto alle giovani donne afroitaliane cosa ne pensano Nelle settimane ...LG Velvet rappresenta per la casa coreana un cambio di rotta nella telefonia mobile. Qualche settimana fa abbiamo visto da vicino il V60 nella sua recensione completa: ci aveva convito per l'hardware, ...