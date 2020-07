Shia LaBeouf si è fatto realmente tatuare per girare The Tax Collector (Di sabato 4 luglio 2020) Shia LaBeouf è il protagonista del film The Tax Collector e si è realmente tatuato il corpo per immedesimarsi nel ruolo. The Tax Collector ha come protagonista Shia LaBeouf nel ruolo di un criminale chiamato Creeper e l'attore ha voluto immedesimarsi totalmente nella parte, tatuandosi realmente le scritte e i disegni che si vedono nelle foto di scena e nel trailer. Il regista David Ayer aveva accennato alla scelta compiuta dalla star e ora è apparsa online una foto che conferma quanto aveva detto in una recente intervista. David Ayer, intervistato da Slash Film, ha dichiarato: "Shia LaBeouf è uno dei migliori attori con cui io abbia mai lavorato, ed è quello che si impegna di più, corpo e anima. Si ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Shia LaBeouf Shia LaBeouf, che folle: per il nuovo film si è fatto un tatuaggio vero, ed è gigantesco Everyeye Cinema Shia LaBeouf si è fatto realmente tatuare per girare The Tax Collector

Shia LaBeouf è il protagonista del film The Tax Collector e si è realmente tatuato il corpo per immedesimarsi nel ruolo. The Tax Collector ha come protagonista Shia LaBeouf nel ruolo di un criminale c ...

Shia LaBeouf, che folle: per il nuovo film si è fatto un tatuaggio vero, ed è gigantesco

Nei giorni scorsi vi abbiamo potuto mostrare il poster ufficiale e il primo trailer di The Tax Collector, nuovo film scritto e diretto da David Ayer con protagonista il grande Shia LaBeouf. Grande e c ...

Shia LaBeouf è il protagonista del film The Tax Collector e si è realmente tatuato il corpo per immedesimarsi nel ruolo. The Tax Collector ha come protagonista Shia LaBeouf nel ruolo di un criminale c ...Nei giorni scorsi vi abbiamo potuto mostrare il poster ufficiale e il primo trailer di The Tax Collector, nuovo film scritto e diretto da David Ayer con protagonista il grande Shia LaBeouf. Grande e c ...