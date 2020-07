Ronaldo si lamenta con Sarri: vuole più palle da giocare (Di sabato 4 luglio 2020) Il Corriere dello Sport racconta un Cristiano Ronaldo parecchio arrabbiato durante il derby contro il Torino. Al Fenomeno arrivano pochi palloni e così si lamenta in campo e soprattutto, con Sarri, che lo ascolta. “vuole più palloni da giocare. La richiesta di CR7 si trasforma presto in lamentela da rivolgere verso la panchina dove Sarri lo ascolta. Siamo sul 2-0 con la Juve in pieno controllo, ma il portoghese approfitta di una pausa verso la fine dei primi 45′ per avvicinarsi al tecnico e spiegare cosa non va secondo lui. Nonostante sia nel vivo del gioco e sfiori anche il gol – bravo Sirigu nella circostanza -, vuole più collaborazione e chiede maggiore assistenza da parte dei compagni. Insaziabile. Sarri lo tranquillizza e gli spiega la posizione da tenere in campo”. L'articolo Ronaldo si lamenta con Sarri: vuole più ... Leggi su ilnapolista

