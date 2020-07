Repubblica: il Napoli in ritiro a Castel di Sangro dal 28 agosto al 10 settembre (Di sabato 4 luglio 2020) Sarebbe ormai concluso l’accordo con la Regione Abruzzo per il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro. Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, sono state individuate le date e anche la durata del contratto. “gli azzurri lavoreranno a Castel di Sangro dal 28 agosto o (29) fino al 10 settembre. La novità è la durata dell’accordo che potrebbe cambiare le abitudini del Napoli, ormai ospite fisso a Dimaro-Folgarida in Trentino. Il contratto con la Regione Abruzzo sarà valido per 6 anni (e ci sarà un’opzione di rinnovo). Il Napoli percepirà poco meno di un milione di euro (circa 800mila euro) per ogni stagione“. Il club di De Laurentiis ha ancora un accordo con il Trentino per due anni, ma secondo quanto scrive il quotidiano, potrebbe risolverlo per trasferirsi in pianta stabile a Castel di Sangro. “Le strutture ... Leggi su ilnapolista

