Pedofilia, maxi-operazione in Italia: tre arresti e 50 indagati (Di sabato 4 luglio 2020) maxi-operazione contro la Pedofilia in Italia. Tre persone sono finite in manette e oltre 50 risultano essere indagate. TORINO – maxi-operazione contro la Pedofilia in Italia. Al termine di un’indagine durata oltre un anno, gli inquirenti hanno arrestato tre persone e iscritte sul registro degli indagati altri 50 cittadini accusati di scambiarsi materiale fotografico e filmati attraverso una comunità. Una vita normale nella realtà per le persone coinvolte in questa vicenda, ma dietro al pc erano protagonisti di atti illeciti. Il fascicolo è stato aperto quando gli inquirenti hanno individuato uno dei membri di questa comunità. Da qui è partita l’inchiesta che ha portato al fermo di tre persone e all’iscrizione sul registro degli indagati di oltre 50 cittadini di età compresa dai 19 ai 50 ... Leggi su newsmondo

