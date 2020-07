Lorenzo Riccardi proposta indecente | Pensiero del matrimonio dopo Uomini e Donne (Di sabato 4 luglio 2020) Lorenzo Riccardi sta organizzando un modo per fare una proposta indecente alla sua fidanzata Claudia Dionigi. La coppia uscita lo scorso anno a Uomini e Donne continua la sua convivenza insieme sempre per il meglio. L’ex tronista di Uomini e Donne negli ultimi mesi era stato scelto dalla stessa Maria De Filippi per svolgere il ruolo di opinionista all’interno del trono classico prima che arrivate la pandemia. Da settembre però, il trono subirà una modifica e i due troni verranno completamente uniti proprio come in quest’ultimi mesi di programma. Al magazine di Uomini e Donne però, l’ex tronista racconta come sarà il suo futuro ma soprattutto quando avverrà il tanto atteso matrimonio con Claudia Dionigi. Quale sarà stata la sua risposta? Lorenzo Riccardi proposta indecente L’opinionista del talk show continua la sua ... Leggi su giornal

markgiesti : Lorenzo Riccardi più piccolo di 7 anni di Claudia Dionigi però qui si parla solo di clizia avete rotto le palle ma… - IsaeChia : #ClaudiaDionigi e #LorenzoRiccardi rivelano quali sono le loro coppie preferite nate di recente a ‘#UominieDonne’.… - ungrandissimobo : @Ri_Ghetto Lorenzo Riccardi sei tu? - tamaro_lorenzo : Rotta balcanica e virus, polemica sui migranti. Riccardi: 'Possibili contagi'. Schiavone: 'Nessun caso' - mewmewtokyo : RT @elisa24102: Benozzo Gozzoli Lorenzo de'Medici Dett. Parete Est Affresco Cappella dei Magi 1459-1461 Palazzo Medici Riccardi Firenze… -