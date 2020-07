Lecce-Lazio: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Le probabili formazioni di Lecce-Lazio, match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2019/2020. Sfida tra due squadre che non stanno passando momenti brillanti: gli uomini di Liverani hanno perso tutte le sfide dalla ripresa, subendo ben 14 reti e con lo spauracchio della retrocessione sempre più verosimile; i biancocelesti, invece, non hanno più margine di errore in ottica Scudetto dopo la ripassata subita all’Olimpico dal Milan. Calcio d’inizio alle ore 19:30 di martedì 7 luglio, diretta tv in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go, queste le possibili scelte dei due allenatori. QUI Lecce – Difesa salentina che sarà guidata da Lucioni e Paz, mentre a centrocampo sarà Shakhov a sostituire lo squalificato Tachtsidis, con Petriccione che giocherà in mediana. Da valutare le condizioni di Majer, Deiola e ... Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - aralbe85 : RT @SandroSca: Rigori a sfavore Lecce 11 Brescia 10 JUVE 10 Torino 9 Udinese 8 Sassuolo 8 Fiore 8 Roma 8 Parma 8 Genoa 8 Cagliari 7 Milan 7… - GaeWeAreAcMilan : Lecce Roma Spal Lazio In 2 di queste partite abbiamo subito gol e nelle altre 2 no.. Indovinate in quale partite no… - m_alkasi : RT @TeamMilanAC: ? Lecce ? AS Roma ?? SPAL ? Lazio - NimuzMB : RT @TeamMilanAC: ? Lecce ? AS Roma ?? SPAL ? Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Lazio Serie A: Lecce - Lazio, in Tv e formazioni Periodico Daily - Notizie La sosta forzata ha chiarito le idee a Sarri

TORINO - Se il campionato in un certo senso finisce di nuovo, per fortuna non a causa del virus ma con un grande distanziamento tra la Juventus e la Lazio, tra i bianconeri e tutte le altre, forse non ...

Inzaghi: “Episodi sfavorevoli, ma continuiamo il nostro percorso. Rischiamo di perdere Correa”

Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio al termine della sconfitta subita contro il Milan di Stefano Pioli: “Non eravamo nelle migliori condizioni, ne ...

TORINO - Se il campionato in un certo senso finisce di nuovo, per fortuna non a causa del virus ma con un grande distanziamento tra la Juventus e la Lazio, tra i bianconeri e tutte le altre, forse non ...Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio al termine della sconfitta subita contro il Milan di Stefano Pioli: “Non eravamo nelle migliori condizioni, ne ...