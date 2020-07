Katia Ricciarelli ex moglie Pippo Baudo: un amore tra tradimenti e dipendenze (Di sabato 4 luglio 2020) Questo articolo Katia Ricciarelli ex moglie Pippo Baudo: un amore tra tradimenti e dipendenze è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’ex moglie di Pippo Baudo, la diva della lirica Katia Ricciarelli ha svelto il motivo della loro separazione: è stato un biglietto a rovinare tutto. Questa sera Pippo Baudo sarà presente nell’ultima puntata di 20 anni che siamo italiani, il programma – in replica – condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio che, sul palco, si … Leggi su youmovies

GianPaolo61 : @michelaliga @stanzaselvaggia Ieri l'ho visto per caso, sulla scena con lui: Katia Ricciarelli (riesumata ma visibi… - MoranShasa : @Marco_V_82 Eccolo qua. Dal terzo minuto ?? Guarda 'Katia Ricciarelli - Domenica In 19/01/2020' su YouTube - MoranShasa : @Marco_V_82 eccolo qua. Dal terzo minuto ??Guarda 'Katia Ricciarelli - Domenica In 19/01/2020' su YouTube - zazoomblog : Katia Ricciarelli pazza di Flavio Insinna- Quando si gira ha due spalle così... - #Katia #Ricciarelli… - _Alessio_88 : @_gabrielcat_ Siamo in 2, la prima della lista per me sarà Katia Ricciarelli -