Juventus Torino streaming e tv: dove vedere il derby in diretta (Di sabato 4 luglio 2020) Juventus Torino streaming live, diretta tv e probabili formazioni Juventus Torino streaming TV – Oggi, sabato 4 luglio 2020, alle ore 17,15 Juventus e Torino scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino (senza tifosi, vista l’emergenza Coronavirus) per la 30esima giornata della Serie A 2019-2020. Ma dove sarà possibile vedere il derby della Mole Juventus Torino in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Rai? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Serie A nel dettaglio: Juventus Torino: dove vederla in tv La partita di Serie A tra Juventus e Torino sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Torino è in programma per le ore 17,15 di ... Leggi su tpi

juventusfc : E' arrivato Mister #Sarri! ?? Segui il LIVE sulla sezione @JuventusTV integrata nel nostro nuovo sito e App [Dispo… - juventusfc : Il report delle parole del Mister ?? - TorinoFC_1906 : ????DERBY DAY???? ??Serie A ??Juventus ??Allianz Stadium ??Torino ?ore 17.15 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - sakin_ksa5 : RT @n_bianconere: #Juventus chi gioca contro il Torino? #Juve #ForzaJuve #FinoAllaFine - SkySport : Juventus-Torino, dove vedere il derby della Mole in tv: gli orari -