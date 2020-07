Ischia, #SeaToLove edition: la Street Art denuncia l’inquinamento marino (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – L’arte come strumento di denuncia contro l’inquinamento marino e l’abuso di sostanze contaminanti che infestano di rifiuti tossici il mare. Questo lo scopo del progetto Street Art File Print #SeaToLove. Sono sei gli artisti coinvolti per altrettante opere di poster art che verranno diffuse, dal 10 al 15 luglio, nei sei comuni dell’isola di Ischia: i lavori di Qwerty, Haterisk, Antonino Perrotta in arte Attorep, Annalisa Grassano, Samuele Vesuvio e Larva, creati appositamente per la manifestazione, riempiranno muri e spazi urbani di Casamicciola, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Barano, Forio e Ischia Porto. Promosso da Ischia Street Art Gallery con il sostegno dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, che da anni si batte per la tutela e la valorizzazione del mare isolano, Street Art File Print #SeaToLove si ... Leggi su anteprima24

