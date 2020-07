Incendi boschivi: in 20 giorni già 6mila interventi dei vigili del fuoco (Di sabato 4 luglio 2020) Dall’inizio della campagna 2020, il 15 giugno, sono già circa 6mila gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per contrastare gli Incendi boschivi. Secondo i primi dati forniti dai pompieri, le regioni fino ad ora più colpite dagli Incendi boschivi sono Sicilia (1.976), Puglia (1.335) e Lazio (624). Attualmente, oltre alle squadre che operano “a terra”, è operativa una flotta aerea composta da 6 elicotteri e 15 canadair che hanno effettuato già 75 interventi aerei. Al 1° luglio, sono 312 le unità di personale in più rispetto a quello ordinario al lavoro presso sale operative e presidi per il potenziamento dei dispositivi dei vigili del fuoco impegnati nelle attività anti Incendi boschivi.L'articolo Incendi boschivi: in 20 giorni già 6mila interventi dei vigili del fuoco ... Leggi su meteoweb.eu

Tornano i vigili del fuoco Resteranno fino al 31 agosto

Aperto il distaccamento estivo dei vigili del fuoco a Bellaria Igea Marina. Ieri mattina si è tenuta la cerimonia di benvenuto nel centro operativo di Protezione Civile, alle quale hanno preso parte a ...

