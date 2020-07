Fortnite Stagione 3: Accendi i fuochi d’artificio attorno a lago languido (Di sabato 4 luglio 2020) La settimana 3 della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, ha introdotto tra le Sfide Rapide una dedicata alla celebrazione del 4 luglio, la quale richiede di accendere dei fuochi d’artificio a lago languido. Guida alla Sfida Accendi i fuochi d’artificio attorno a lago languido La Sfida non rientra nelle Schede Punti oppure nelle Sfide settimanali che vi permettono di sbloccare nuovi stili per le Skin del Pass Battaglia, tuttavia consente di ottenere una vagonata di punti esperienza, una volta portata a termine. Grazie ai punti esperienza potete livellare, per cui è consigliabile completarla. La Sfida è molto semplice e veloce, potete farla in qualsiasi modalità di gioco. Tutto quello che dovete fare è di recarvi a lago languido, la località che trovate in basso a destra, e cercare 5 fuochi d’artificio che dovrete poi ... Leggi su gamerbrain

