Fantacalcio, Lazio-Milan: Calhanoglu o Parolo? Ecco di chi è il gol (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Il Milan passa in vantaggio all’Olimpico contro la Lazio. Nel posticipo della trentesima giornata di Serie A Hakan Calhanoglu trova il gol dell’1-0 con una conclusione dalla distanza sporcata quel che basta da Parolo per beffare Strakosha. Ma di chi è il gol ai fini del Fantacalcio? La Lega Serie A ha assegnato il gol al calciatore turco e su questa situazione non dovrebbero esserci dubbi: il tiro era diretto verso lo specchio della porta, la rete non può che essere di Calhanglu. Leggi su sportface

Una partita fondamentale in chiave scudetto per la Lazio, mentre il Milan vuole continuare la sua corsa verso l'Europa League. Questa sera all'Olimpico in programma uno dei big match della 30.a giorna ...

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro il Milan, gara valida per la 30esima giornata di Serie A. Naturalmente non ci sarann ...

