"Dai Cinquestelle ai sei stelle". La Raggi derisa pure dal Pd: l'ultimo spot della grillina scatena la bufera (Di sabato 4 luglio 2020) Altro flop per Virginia Raggi. A Roma è in arrivo un nuovo hotel di lusso, firmato Bulgati. Affacciato su piazza Augusto Imperatore, l'apertura è in programma per il 2022. C'è chi investe nel turismo, insomma, è questa una buona notizia. A fare discutere, però, è un'altra cosa. Nello spot di presentazione del progetto, pubblicato sulla pagina Facebook di Bulgari Hotels & Resorts, compare, come "testimonial", nientemeno che il sindaco di Roma, la grillina Raggi. Nel video la prima cittadina è con con l'amministratore delegato di Bulgari Jean-Christophe Babin. I social, come prevedibile, si sono scatenati. Lapidario il tweet della ex ministra del Pd Marianna Madia: "Dai Cinquestelle ai sei stelle". Ecco... Leggi su liberoquotidiano

