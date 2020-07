Da Édouard Philippe a Jean Castex, cambia l’uomo ma non la politica, che resta a destra (Di sabato 4 luglio 2020) «Venerdì 5 giugno Jean Castex avrà finalmente finito con questa vita da recluso e potrà tornare a Prades, nei Pirenei Orientali, dalla sua famiglia che non vede da due mesi. Monsieur déconfinement sta per terminare la sua missione con la sensazione di aver fatto un buon lavoro». Comincia così il ritratto del Monde, pubblicato il 4 giugno, di Jean Castex, nuovo primo ministro di Emmanuel Macron e fino a ieri mattina quasi sconosciuto al grande pubblico. Castex, 55 anni, sostituisce Édouard Philippe, primo ministro dal maggio 2017, ed era fino a poche settimane fa responsabile di un’équipe di 18 persone incaricata di dare una mano al governo nel gestire la riapertura delle attività dopo il lockdown imposto con l’esplosione dell’epidemia. Ruoli di secondo piano, che lo proiettano verso ... Leggi su linkiesta

