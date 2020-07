Cristiano Malgioglio confessa: “Amo la frutta, ma le banane…” (Di sabato 4 luglio 2020) Cristiano Malgioglio, come molti italiani, è in procinto di dedicarsi a sé stesso concedendosi un po’ di meritato relax in vacanza. È proprio in questo periodo di pausa che l’opinionista di Barbara d’Urso ha deciso di inviare un messaggio ai suoi fan. Lo ha fatto pubblicando sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae in costume, con alle spalle un mare di un azzurro cristallino. Bandana in testa, occhiali da sole e onde increspate dal vento, il noto personaggio del mondo della televisione italiana ha sfoggiato un fisico non perfetto, ma quantomeno reale e autentico. Il messaggio ai fan Proprio in merito al delicato tema dell’accettare sé stessi nonostante i difetti fisici, Cristiano Malgioglio ha deciso di dedicare la didascalia scritta per accompagnare la foto pubblicata su Instagram. «Non ho la famosa tartaruga, ... Leggi su velvetgossip

