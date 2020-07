Crisanti dice che due consulenti di Zaia hanno firmato la lettera sulla scomparsa clinica del virus e in Veneto ci sono focolai (Di sabato 4 luglio 2020) Non c’è polemica, ma c’è tanta amarezza nelle parole di Andrea Crisanti, il virologo dell’Università di Padova che, nelle fasi iniziali dell’epidemia di coronavirus in Veneto, si è rivelato determinante attraverso il varo del metodo Vo’, con tanti tamponi e un tracciamento a tappeto del contagio in modo tale da contenerlo. Mentre lui – che pure fa parte ancora del comitato tecnico-scientifico della regione – continua a dire che il virus può tornare a essere pericoloso e che non è affatto scomparso dalle nostre vite, Luca Zaia ha scelto di dare conto ad altri esponenti del mondo scientifico – come Giorgio Palù e Roberto Rigoli – che hanno firmato una lettera di esperti che sosteneva la scomparsa clinica del coronavirus. LEGGI ANCHE > Per Crisanti non è detto che le 110 ... Leggi su giornalettismo

