Coronavirus, 11 milioni di casi nel mondo. Remdesivir, arriva l’ok di Bruxelles. La Catalogna mette in quarantena 200mila persone (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaNel mondo le persone contagiate dal Coronavirus hanno superato gli 11 milioni (11.049.505), secondo i dati della Johns Hopkins University. I morti sono 524.677. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 2.793.435 contagi, segue il Brasile (1.539.081). Anche per numero di vittime Usa e Brasile sono i più colpiti con 129.432 e 61.884 morti, rispettivamente. Agenzia europea del farmaco Agenzia europea del farmaco A fine giugno l’Agenzia europea dei medicinali ha detto sì – anche se in maniera condizionata – al Remdesivir. Ora arriva il via libera anche della Commissione europea. Ma resta incerta la reale disponibilità del farmaco. «Non lasceremo nulla di intentato nei nostri sforzi per garantire trattamenti efficienti o vaccini contro il Coronavirus», ... Leggi su open.online

