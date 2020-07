Ciao Darwin 7 La Resurrezione Giovani vs Mature: anticipazioni 4 luglio 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Ciao Darwin 7 torna stasera in tv sabato 4 luglio 2020 in onda su Canale 5. L’edizione Ciao Darwin La Resurrezione con Paolo Bonolis e Luca Laurenti torna in replica sulla rete Mediaset. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Ciao Darwin 7 La Resurrezione Giovani vs Mature: anticipazioni 4 luglio 2020 A giocare ci saranno due squadre che si daranno battaglia all’ultima sfida, entrambe composte da 50 persone e capitanate da due personaggi famosi. Tra le prove storiche divertentissime ritroveremo a spasso nel tempo, la prova di coraggio, il defilé, l’esibizione di canto, il faccia a faccia e la celebre prova finale nei cilindroni che si riempiono d’acqua. Giudicheranno i concorrenti le 200 persone che comporranno il pubblico in studio. Questa sera le due squadre saranno Giovani ... Leggi su cubemagazine

