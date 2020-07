“Camera delle Deputate e dei Deputati”: la proposta dei grillini storpia la grammatica, la storia e non rispetta le donne [VIDEO] (Di sabato 4 luglio 2020) “Camera delle Deputate e dei Deputati“. Così, secondo il Movimento 5 Stelle, dovrà chiamarsi la Camera. E ad inorridire di fronte a questa forzatura è il resto del mondo politico, oltre che buona parte del popolo italiano. “La follia grillina è inarrestabile“, ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, incredula di fronte a quest’ultima proposta dei grillini. “Mentre gli italiani soffrono per una crisi economica senza precedenti, il M5s deposita una proposta di legge a prima firma Lattanzio per modificare il nome della Camera in Camera delle Deputate e dei Deputati”. “È vergognoso – rincara Montaruli – che un partito di maggioranza, proprio ora, si faccia promotore di una proposta ridicola scollegata dalla realtà che vivono gli italiani. È tanto ... Leggi su meteoweb.eu

