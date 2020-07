Cagliari-Atalanta (5 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 5 luglio 2020) L’1-1 di mercoledì al Dall’Ara non è servito molto al Cagliari, che si è confermato al centro esatto della classifica al decimo posto solitario ma ha mancato il colpo che serviva per continuare a sognare l’Europa League. Compito particolarmente impegnativo per la squadra di Zenga che alla Sardegna Arena ospita l’Atalanta, attualmente la più in … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Atalanta_BC : ???????? @MilanBergamoBGY ?? ???? Cagliari! Andiamo ragazzi! ?? #CagliariAtalanta #GoAtalantaGo ???? - CagliariCalcio : ?? | CONVOCATI Domani la Dea alla @SardegnaArena Mister #Zenga chiama 23 rossoblù ?? ?? - Atalanta_BC : I 23 nerazzurri in viaggio per Cagliari! ?? Our squad list for #CagliariAtalanta! ?? ? #GoAtalantaGo ???? #SerieATIM - vivere_sardegna : Penna in trasferta – Signorelli: “Atalanta a tratti devastante, ma il Cagliari se la giocherà” - vivere_sardegna : Cagliari-Atalanta: 23 gli uomini a disposizione di Gasperini -