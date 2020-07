Bufera su Gabrio Vaccarin consigliere di Fratelli d’Italia con divisa nazista e ritratto di Hitler (Di sabato 4 luglio 2020) Una vera e propria Bufera quella che si è scatenata attorno alla figura di Gabrio Vaccarin, consigliere di Fratelli d’Italia che in questi giorni ha deciso di pubblicare sui social una sua foto mentre indossa la divisa nazista. Come se non bastasse, alle sue spalle troviamo anche il ritratto di Hitler. Vicende, quelle che riguardano le SS, che da sempre fanno molto rumore nel nostro Paese, come abbiamo notato a suo tempo con un altro episodio da noi raccontato. Anche se in quel frangente i toni erano decisamente diversi. Le prime reazioni alla foto di Gabrio Vaccarin con divisa nazista e ritratto di Hitler La notizia è assolutamente vera, al punto che in questi minuti, come riporta La Stampa, abbiamo già le prime reazioni all’interno di Fratelli d’Italia alla sciagurata scelta di Gabrio Vaccarin. Basti pensare alle dichiarazioni ... Leggi su bufale

ilriformista : Bufera su @FratellidItalia per la foto del consigliere #Vaccarin vestito in divisa nazista -

