Bollettino, Coronavirus: i dati ufficiali del 4 luglio 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: si segnalano 235 nuovi casi Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 235 nuovi casi per un totale di 241.419 da inizio epidemia. Purtroppo, si registrano 21 vittime nella giornata odierna. Nelle ultime 24 ore sono da considerarsi guarite dal Covid 477 persone. Si conferma la diminuzione dei ricoveri: -8 in terapia intensiva (per un totale di 71 unità); –16 ricoverati con sintomi in strutture ospedaliere (per un totale di 940 unità). Infine, oggi sono stati processati 51.011 tamponi. Giuseppe Remuzzi: “La carica virale è diventata bassa” Giuseppe Remuzzi, direttore della Fondazione ... Leggi su zon

