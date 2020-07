Bianca Guaccero in lacrime, ultima puntata di Detto Fatto: «Ci vogliamo veramente bene, siamo persone sane, pulite» (Di sabato 4 luglio 2020) E’ giunto all’ultima puntata della stagione anche il programma Detto Fatto e la conduttrice, Bianca Guaccero non ha trattenuto le lacrime. Il finale di stagione non è mai facile, soprattutto se avviene in un periodo come questo. Tantissime trasmissione sono state interrotte per l’emergenza sanitaria, come C’è Posta Per Te, mentre Detto Fatto è riuscito ad arrivare fino alla fine. Non è stato facile, è stato un grande sacrificio per tutti ma finalmente anche la Guaccero merita una piccola pausa. Sono mesi che la conduttrice lavora senza sosta per portare a termine la trasmissione e nell’ultima puntata si è lasciata andare a un lungo messaggio commovente. Leggi anche: Maria De Filippi terrorizzata dal Covid-19: «E’ stato un periodo difficile. Ho Fatto sei test!» Bianca Guaccero in lacrime Alcuni ... Leggi su urbanpost

