Avengers: Mark Ruffalo celebra il lato B di Captain America (Di sabato 4 luglio 2020) Mark Ruffalo ha voluto celebrare il 4 luglio in modo davvero originale : condividendo una foto del lato B di Captain America. Mark Ruffalo ha festeggiato in modo originale il 4 luglio celebrando il lato B di Captain America. L'interprete di Hulk ha infatti deciso di condividere un'immagine del suo amico e collega Chris Evans in occasione del Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti. L'immagine del fondoschiena del supereroe è stata accompagnata da poche parole, visto che Mark Ruffalo ha scritto semplicemente "Buon 4 luglio". Le battute e i riferimenti al fondoschiena di Captain America sono ormai una presenza fissa nei post sui social media degli interpreti degli Avengers: il lato B di Chris Evans, dopo una battuta presente in Endgame, è stato ... Leggi su movieplayer

