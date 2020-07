Serie BKT 32esima giornata Simy abbatte la corazzata Benevento con tre bordate. Dopo oltre otto mesi i sanniti subiscono la seconda sconfitta stagionale (Di venerdì 3 luglio 2020) Crotone 3 Benevento 0 Marcatore: Simy 13°, 18°, 71° Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone (Curado), Cuomo, Gerbo (Mustacchio), Benali (Crociata), Barberis, Zanellato (Gomelt), Molina, Messias, Simy. All. Stroppa Benevento (4-4-2): Montipo, Maggio, Volta, Tello, Letizia, Moncini (Di Serio), Del Pinto (Sau), Tua, Schiattarella (Hetemaj), R.Improta, R.Insigne (Gragl). Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna Assistenti: Cipressa – Avalos Quarto giudice a bordo campo: Salvatore Longo di Pavia Ammoniti: Del Pinto, Improta, Simy, Schiattarella, Volta, Gragl, Angoli: 4 a 2 per il Crotone Recupero: 2 e 4 minuti È il Benevento ad avviare il gioco e trova subito un Crotone ben disposto a centrocampo e in difesa. Prima punizione dal limite a favore del Crotone al quarto minuto, batte Zanellato ed impegna ... Leggi su laprimapagina

SalernoSport24 : ?? Serie BKT: il programma della 32ª giornata del campionato 2019-2020 - - acspezia : LIVE! Serie BKT 19/20: Frosinone-Spezia 0-0 #SpeziaCalcio #SerieBKT - #FROSPE LIVE MATCH su - Dalla_SerieA : Il Pisa si affaccia in zona playoff - - Dalla_SerieA : In Campania è tempo di derby, tanti gli scontri diretti - - tabellamercatob : Anticipo 13^ di ritorno #serieb Finale #PisaCittadella 2-0 Marconi (rig.) e Marin Impresa del #Pisa che batte la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie BKT Serie BKT, 32ª giornata: Crotone-Benevento 3-0 F.C. Crotone Serie BKT, 32ª giornata: Crotone-Benevento 3-0

Il Crotone batte allo Scida la capolista Benevento grazie ad una tripletta di Simy ed ottiene l’ottavo risultato utile consecutivo riportandosi da solo al secondo posto con 3 punti di vantaggio su Cit ...

JUVE STABIA: i convocati di mister Caserta

Al termine dell’allenamento di rifinitura, svolto questa mattina, mister Fabio Caserta ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per il match Salernitana-Juve Stabia, valevole per la 32^ giorn ...

Il Crotone batte allo Scida la capolista Benevento grazie ad una tripletta di Simy ed ottiene l’ottavo risultato utile consecutivo riportandosi da solo al secondo posto con 3 punti di vantaggio su Cit ...Al termine dell’allenamento di rifinitura, svolto questa mattina, mister Fabio Caserta ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per il match Salernitana-Juve Stabia, valevole per la 32^ giorn ...