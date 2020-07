Resta a Casa e Vinci: il quiz di Rai 2 si rinnova. Arrivano il Porcellino e le ‘esperte’ Carmen Di Pietro e Elsa Fornero (Di venerdì 3 luglio 2020) Costantino Della Gherardesca - Resta a Casa e Vinci Apri e Vinci si rinnova e per garantire la sicurezza ai tempi della pandemia diventa Resta a Casa e Vinci. Sempre su Rai 2, dal lunedì al venerdì alle 14.00, Costantino Della Gherardesca torna con il quiz che coinvolge le famiglie italiane. Questa volta, però, non andrà a bussare alle loro porte ma lo farà da uno studio, in collegamento con i concorrenti comodamente seduti sul proprio divano di Casa. In ogni puntata (il programma andrà in onda dal 6 luglio al 21 agosto), Costantino condurrà la sfida tra due famiglie, attraverso un classico quiz e prove di abilità. Ad arricchire Resta a Casa e Vinci saranno le domande della Ruota degli Esperti, personaggi famosi particolarmente preparati (non tutti!) in una determinata materia: Marco Carta per il Festival di Sanremo, Gabriele ... Leggi su davidemaggio

L'autrice napoletana è la prima italiana a sceneggiare e disegnare una storia completa per Dc Comics, mettendo il proprio talento al servizio di Harley Quinn. Ecco le tappe fondamentali nella carriera ...

Anche Daniel Bilea resta sulla barca torresina

SASSARI. Ancora movimenti in casa Torres, mentre il mercato dei dilettanti inizia lentamente a prendere giri. La società rossoblù, in vista del prossimo campionato di serie D, ha confermato in blocco ...

