Pangolino, l'effetto del Covid-19 nel mondo della satira (Di sabato 4 luglio 2020) Che cosa succede frullando insieme il gusto retrò del primo, mitico «Topolino» tascabile del 1949 firmato Arnoldo Mondadori Editore e le sottili ma pervasive inquietudini del confinamento causa Covid-19? La risposta a fumetti all'indirizzo Pangolinomagazine@gmail.com. Per «10 soldi» ci si può portare a casa la più aggiornata parodia Disney di sempre. Dietro questa operazione di sabotaggio c'è Marco Tonus, satiro classe 1982 già rodato su testate come «Cuore», «Il Male», «Scaricabile» e ormai di casa sul Web. Una transizione non … Continua

