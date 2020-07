Le scarpe e le ciabatte della Lidl vanno a ruba: ecco quanto costano (Di sabato 4 luglio 2020) scarpe, ciabatte, calzini e magliette (addirittura due modelli!): la Lidl ha ufficialmente lanciato la sua linea di moda ed è così brutta da essere oltre il trash. I colori predominanti sono quelli di Lidl, ovvero il blu il giallo ed il rosso ed il pezzo più economico della collezione è il paio di calzini che costa solo 99 centesimi. Meno di un caffè. Le ciabatte invece costano 3 euro e 99 centesimi, mentre per le scarpe (vero pezzo forte della collezione) il prezzo schizza a 12 euro e 99. Al momento la linea Lidl è venduta solo negli store olandesi e le scarpe stanno letteralmente andando a ruba in tutta Europa, tanto che che è possibile acquistarle su eBay a 800 euro. Ovviamente se volete creare un look completo ci sono anche le magliette uomo e donna: la basic costa 3 euro e 99 centesimi, mentre quella con lo smile – dovendo ... Leggi su bitchyf

