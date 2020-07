Isfoa, tesi-Cavuoti: laurea con magnifico rettore Masullo e prof. Fumaria (Di venerdì 3 luglio 2020) Sessione di laurea Isfoa, Libera e Privata Università di Diritto Internazionale presieduta dal magnifico rettore Stefano Masullo. Relatrice Serena Fumaria, in modalità telematica è stata discussa “con estremo successo” la tesi del candidato Daniele Cavuoti. Il candidato Daniele Cavuoti ha conseguito, dopo aver frequentato l’intero ciclo di lezioni, aver superato la dissertazione ed essere risultato uno dei migliori e più profittevoli discenti del proprio corso, il diploma di laurea Magistrale in Sociologia dell’Educazione con specializzazione in Psicologia dello Sviluppo e della Educazione, rilasciato dalla Facoltà Isfoa di Scienze della Formazione e dell’Educazione. Stefano Masullo è segretario generale Assoconsulenza ... Leggi su ladenuncia

