Uccide il padre violento | il giudice | “Dubbi su legittima difesa | forse vendetta”

(Di sabato 9 maggio 2020)il. Secondo il gip che ha confermato il carcere per il ragazzo, A. avrebbe agito con “sproporzionata violenza contro il, probabilmente più per rabbia/vendetta” che “per indispensabile”. Così, a poche ore dall’annuncio del sì alla richiesta di sostenere l’esame di maturità in carcere da parte dei docenti dello studente di Collegno che giovedì scorso ha ucciso il. Sì anche dalla Ministra Azzolina: “Ne ha diritto e lo farà”. A poche ore dalla notizia del sì del Ministero alla richiesta di sostenere l’esame di maturità, altre novità emergono nella triste vicenda del ragazzo che ha ucciso ila Collegno (Torino). Secondo il Gip, il diciottenne che ha ucciso ilGiuseppe Pompa, avrebbe ...

A distanza di 8 giorni da quella tragica sera del 30 aprile, parlano la mamma e lo zio di Alex, il ragazzo che ha ucciso il padre violento per difendere la madre. Se la donna racconta di vessazioni co ...Milano, 9 mag. (Adnkronos) - Alle 21 hanno provato a chiamare i carabinieri perché il loro padre stava per uccidere la mamma, ma il loro allarme non è servito. Ieri sera a Milzano, provincia di Bresci ...