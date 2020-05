Spadafora: «Gli ultimi contagi tra i calciatori non ci fanno ben sperare» (Di sabato 9 maggio 2020) Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto ai microfoni di Seilatv Bergamo. «Le notizie di queste ore dei contagi in alcune squadre di calcio non ci fanno ben sperare. Fino a quanto non capiremo quale sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. La parola d’ordine, anche alla luce del recente incontro col Comitato tecnico-scientifico, è stata ‘prudenza’. Ovviamente quello che è successo nelle ultime 24 certamente non aiuta». Sulle partite a porte chiuse. «Io sono un romantico, penso che questo sport viva grazie alla passione dei tifosi. Immaginare una partita senza tifosi è brutto, se dovesse ripartire il campionato sarebbe sicuramente a porte chiuse e questa sarebbe strano. Dobbiamo capire come organizzarci in vista del prossimo autunno, dovremmo capire come contemplare ... Leggi su ilnapolista Ripresa Serie A - Spadafora : “la decisione la prossima settimana - gli ultimi contagi delle squadre non ci aiutano”

Giornale : l’ultimo scivolone di Spadafora. Si allea con gli ultras per difendere la sua lotta al calcio

CdS contro Spadafora : "Raggelante - che perla : dopo i sondaggi si aggrappa agli ultrà contrari" (Di sabato 9 maggio 2020) Il ministro per lo Sport, Vincenzo, è intervenuto ai microfoni di Seilatv Bergamo. «Le notizie di queste ore deiin alcune squadre di calcio non ciben. Fino a quanto non capiremo quale sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. La parola d’ordine, anche alla luce del recente incontro col Comitato tecnico-scientifico, è stata ‘prudenza’. Ovviamente quello che è successo nelle ultime 24 certamente non aiuta». Sulle partite a porte chiuse. «Io sono un romantico, penso che questo sport viva grazie alla passione dei tifosi. Immaginare una partita senza tifosi è brutto, se dovesse ripartire il campionato sarebbe sicuramente a porte chiuse e questa sarebbe strano. Dobbiamo capire come organizzarci in vista del prossimo autunno, dovremmo capire come contemplare ...

capuanogio : Quindi è tornata a nuotare Federica #Pellegrini e sono tornati ad allenarsi i calciatori del #Sassuolo. E si può es… - capuanogio : Il ministro #Spadafora ha scritto al Comitato tecnico scientifico a seguito delle ordinanze regionali, chiedendo 'd… - capuanogio : #Malagò: '#SerieA? Non metto bocca su una questione politica. Il mio comportamento è laico' #Spadafora: 'Al lavoro… - napolista : Spadafora: «Gli ultimi contagi tra i calciatori non ci fanno ben sperare» Alla tv di Bergamo: «La parola d’ordine è… - Alessan00172574 : @Angelredblack1 @Gazzetta_it @vinspadafora @GiuseppeConteIT Spadafora chiuderebbe anche subito, ma gli altri no -