Remuzzi | “Virus sta mutando | completamente diverso da 3 settimane fa”

Forse, quanti sostenevano che il COVID-19, come moltissimi altri virus "influenzali", sarebbe svanito con l'arrivo del caldo, non avevano tutti i torti. Anzi, a leggere le dichiarazioni di Giuseppe Remuzzi, direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, si sta assistendo a uno strano fenomeno rispetto a quanto vissuto nei mesi passati. Lo scienziato, che già dagli Anni '80 collabora con l'istituto milanese, ha parlato di un virus completamente differente rispetto a quello visto nei mesi di dicembre e gennaio. Ancora non è dato sapere se il nuovo Coronavirus sia effettivamente mutato o siano cambiate le condizioni ambientali nel quale si sta sviluppando attualmente. Fatto sta che i pazienti colpiti dal COVID-19 in queste ultime settimane non presentano gli stessi gravi sintomi che si manifestavano a inverno ...

