Oliveto Citra | screening di massa | negativi 196 tamponi ma il sindaco invita a non

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sono risultati tutti, i 196per la ricerca del covid-19, effettuati nei giorni scorsi, sui cittadini, sanitari e lavoratori della città di. Una buona notizia dunque, per la cittadina salernitana dove il, Carmine Pignata,la popolazione a non abbassare mai la guardia. “La lotta al coronavirus-dice ilPignata-ci ha richiesto mesi di sacrifici. Per questo -spiega – non possiamo smettere di rispettare tutte le direttive di sicurezza per prevenire i contagi”. Città del cratere salernitano, quella di, che dall’inizio dell’emergenza ad oggi non ha registrato nessun contagio da coronavirus e conta nel suo territorio anche la presenza di un ospedale con un reparto covid-19 attrezzato per fronteggiare eventuali ricoveri di ...