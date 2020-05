Melania Trump, pioggia di critiche per il suo discorso e Donald la consola (Di sabato 9 maggio 2020) Essere la First Lady degli Stati Uniti d’America non mette al riparo dalle critiche. Lo sa bene Melania Trump, che è costantemente sotto gli occhi attenti del mondo intero. I suoi gesti, le sue parole e tutti i suo look vengono sempre passati al vaglio per rilevare mancanze o sottolinearne i difetti. E, proprio di recente, un suo discorso ha attirato numerose polemiche. Melania Trump è stata sommersa dalle critiche per il discorso che ha pronunciato nella Giornata nazionale della Preghiera. Completamente vestita di bianco, seduta compostamente su un divano dai colori blu e oro e con un’acconciatura perfetta, ha parlato alla Nazione cercando di rassicurare e incoraggiare i cittadini durante l’emergenza sanitaria: Dobbiamo mantenere la nostra fede in Dio – ha affermato la First Lady con tono serio – e pregare per il coraggio, con la ... Leggi su dilei Melania Trump è la testimonial dello spot anti-Covid del governo Usa : le indicazioni della first lady per evitare il contagio

