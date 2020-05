Martina Nasoni difende Giulia De Lellis | “Ha fatto bene | anche io …”

Leggi su chedonna

(Di sabato 9 maggio 2020), vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, ha difesoDe, in quanto è stata pesantemente criticata per aver perdonato Andrea Damante per averla tradita., recentemente intervistata dal settimanale Mio, ha difeso l’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne,De. L’esperta di tendenze più famosa del … L'articoloDe: “Haio …” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it