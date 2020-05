La Nba studia le modalita' di ripresa ma non decidera' prima di giugno (Di sabato 9 maggio 2020) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una decisione sul ritorno in campo della Nba non verra' presa a breve, ne' entro fine mese, ne' ai primi di giugno. E' quanto emerso dal confronto fra il commissioner Adam Silver e la Nbpa, il sindacato dei giocatori. Una videoconferenza di un'ora durante la quale si e' parlato della possibilita' di giocare il resto della stagione in una-due citta' al massimo – Orlando e Las Vegas le ipotesi piu' accreditate. “Non ha senso aumentare i rischi facendovi volare di citta' in citta' se non ci sono tifosi sugli spalti – parole di Silver secondo quanto riportato dalla ‘Espn' – Pensiamo sia piu' sicuro, almeno all'inizio, giocare in una-due location”. In questo modo, concentrando tutte le squadre nella stessa area, il rischio di contagio verrebbe contenuto. L'obiettivo, in caso di ripresa, e' mantenere il format dei ... Leggi su liberoquotidiano L’Nba studia la rivoluzione calendario : via a Natale e Finals in agosto (Di sabato 9 maggio 2020) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una decisione sul ritorno in campo della Nba non verra' presa a breve, ne' entro fine mese, ne' ai primi di. E' quanto emerso dal confronto fra il commissioner Adam Silver e la Nbpa, il sindacato dei giocatori. Una videoconferenza di un'ora durante la quale si e' parlato della possibilita' di giocare il resto della stagione in una-due citta' al massimo – Orlando e Las Vegas le ipotesi piu' accreditate. “Non ha senso aumentare i rischi facendovi volare di citta' in citta' se non ci sono tifosi sugli spalti – parole di Silver secondo quanto riportato dalla ‘Espn' – Pensiamo sia piu' sicuro, almeno all'inizio, giocare in una-due location”. In questo modo, concentrando tutte le squadre nella stessa area, il rischio di contagio verrebbe contenuto. L'obiettivo, in caso di, e' mantenere il format dei ...

zazoomblog : L’Nba studia la rivoluzione calendario: via a Natale e Finals in agosto - #L’Nba #studia #rivoluzione - sportli26181512 : #AltriSport #Notizie L’Nba studia la rivoluzione calendario: via a Natale e Finals in agosto: L’NBA pensa ad una ri… - Pasqual24320045 : RT @SP0RTNext: L’Nba studia la rivoluzione calendario: via a Natale e Finals in agosto - CalcioFinanza : RT @SP0RTNext: L’Nba studia la rivoluzione calendario: via a Natale e Finals in agosto - SP0RTNext : L’Nba studia la rivoluzione calendario: via a Natale e Finals in agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Nba studia La Nba studia le modalita' di ripresa ma non decidera' prima di giugno Il Sannio Quotidiano Perché l’Nba sta mettendo insieme una squadra di liceali...

Ecco quindi che quell’idea è stata completamente rivista, arrivando a quell’Elite Team a cui il miglior liceale d’America ha detto sì. Una squadra ancora tutta da definire: non sono stati scelti né i ...

Coronavirus, la Casa Bianca aiuterà la NBA a tornare in campo

Mentre la NBA studia la maniera migliore per poter tornare in campo, di sicuro può contare sul supporto del governo centrale degli Stati Uniti. Già qualche settimana fa il Presidente Donald Trump si e ...

Ecco quindi che quell’idea è stata completamente rivista, arrivando a quell’Elite Team a cui il miglior liceale d’America ha detto sì. Una squadra ancora tutta da definire: non sono stati scelti né i ...Mentre la NBA studia la maniera migliore per poter tornare in campo, di sicuro può contare sul supporto del governo centrale degli Stati Uniti. Già qualche settimana fa il Presidente Donald Trump si e ...