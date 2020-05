“La cicogna è già in volo…” | Belen Rodriguez incinta? Lei conferma con un’allusione

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 9 maggio 2020)? Parlano degli amici della coppia Con l’inizio della Fase 2 Stefano De Martino ha lasciato Milano e di conseguenzae il figlio Santiago per raggiungere la sua amata Napoli. Il ballerino, infatti, si è messo in quarantena da solo perché in estate dovrà condurre la nuova edizione di Made in Sud. Nel frattempo si fanno sempre più insistenti le voci che la soubrette argentina sia. La diretta interessata avrebbeto con un’allusione, mentre i suoi amici intimi hanno rivelano: “Laè già in volo…”. Quindi, il periodo di reclusione forzata per il Covid-19 alla coppia sembra abbia giovato stringendo ancora di più il loro rapporto. Infatti pare sia la volta buona per il tanto desiderato secondo figlio. Lavori in corso in casaStando a quanto ...