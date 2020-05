Fase 2: consentito farsi accompagnare al lavoro, sia in auto che in moto (Di sabato 9 maggio 2020) Dal 4 maggio in Italia ha preso il via la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus dopo il lungo periodo di lockdown. Nelle ultime ore sono state aggiornate sul sito del governo le Faq (le risposte alle domande più frequenti per chiarire ogni dubbio). Vediamo quali sono le novità. Spostamenti: è possibile farsi accompagnare in auto o in moto Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da una terza persona? Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto ... Leggi su ilcorrieredellacitta Fase 2 : cosa è consentito dal 4 maggio regione per regione

Fase 2 - De Luca dice no al jogging : è consentito solo passeggiare

Fase 2 Coronavirus - cosa sarà consentito fare dal 4 Maggio (Di sabato 9 maggio 2020) Dal 4 maggio in Italia ha preso il via la cosiddetta2 dell’emergenza Coronavirus dopo il lungo periodo di lockdown. Nelle ultime ore sono state aggiornate sul sito del governo le Faq (le risposte alle domande più frequenti per chiarire ogni dubbio). Vediamo quali sono le novità. Spostamenti: è possibileino inDevo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmida una terza persona? Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si siasufficienti èda un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto ...

CorriereCitta : Fase 2: consentito farsi accompagnare al lavoro, sia in auto che in moto - solops : Cibo d’asporto nella Fase 2: a Torino è nuovamente consentito il take away - quotidianopiem : Cibo d’asporto nella Fase 2: a Torino è nuovamente consentito il take away - Lariolariollal1 : @ProfLopalco Con questa confusione normativa si può solo raccogliere questo caos. Congiunti, affetti stabili, attiv… - MatthewWoody : RT @turmsi: @dietnam sicuramente la Repubblica ha fatto un uso di teleobiettivo mirato a creare questa impressione ma bisogna dire che in q… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase consentito Fase 2 Coronavirus, sì alla spesa fuori Comune. Altre novità sugli spostamenti TuttOggi Enpa: addio, giovane femmina di squalo elefante

L’ennesimo animale marino protetto, questa volta uno squalo elefante, in fase di rarefazione è morto impigliato nella rete di un pescatore al largo di Varazze, nel cosiddetto “Santuario Pelagos” del M ...

L'epidemiologa dell'Asl: «Non è finita, le false sicurezze ci mettono a rischio»

L'appello della dottoressa Paola Viviani: i cittadini siano responsabili, i comportamenti imprudenti possono vanificare tutti i sacrifici che abbiamo fatto per contenere il contagio MASSA. Uscire di c ...

L’ennesimo animale marino protetto, questa volta uno squalo elefante, in fase di rarefazione è morto impigliato nella rete di un pescatore al largo di Varazze, nel cosiddetto “Santuario Pelagos” del M ...L'appello della dottoressa Paola Viviani: i cittadini siano responsabili, i comportamenti imprudenti possono vanificare tutti i sacrifici che abbiamo fatto per contenere il contagio MASSA. Uscire di c ...