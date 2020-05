Emergenza Covid-19, a Lauro e Solofra tamponi tutti negativi (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLauro (Av) – L’ASL di Avellino comunica che su 188 tamponi effettuati a Lauro e 406 effettuati a Solofra, nell’ambito del Piano di Screening promosso dalla Regione Campania attraverso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, non sono risultati casi positivi al Covid 19. Si precisa inoltre che gli 8 casi positivi residenti nel comune di Ariano Irpino, comunicati nella giornata di ieri 8/5/2020, si riferiscono: in 1 caso ad un soggetto paucisintomatico e ricoverato presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino; negli altri casi si tratta di soggetti asintomatici, di cui: 1 contatto di un caso già risultato positivo al Covid 19, emerso a seguito della richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL; negli altri 6 casi, emersi nell’ambito del Piano di Screening dell’IZSM, si tratta ... Leggi su anteprima24 Emergenza Covid - Imbalzano : 'Per la fase 2 strategico il ruolo dei medici di famiglia'

Emergenza COVID-19 - Pane e Pomodoro e Torre Quetta affollate di gente - alcuni hanno deciso di fare un pik-nik sulla spiaggia

ignaziocorrao : @CarloCalenda Leggi punto 7 e poi punto 8: 'under the circumstances of the covid-19 crisis...” significa che finita… - antoniomisiani : L’accordo raggiunto sul #MES è una buona notizia per l’Europa e l’Italia, frutto del grande lavoro di… - sole24ore : È il 30 gennaio 2020 quando l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) dichiara il focolaio di COVID-19 un’emerge… - PeterGalimberti : Di solito ai posti di blocco con la mia faccia da 'delinquente' le forze dell'ordine mi guardano in faccia e mi fer… - giulianol : RT @GuiducciLuigi: A parte tutto, qualcuno è in grado di spiegare come si fa a spendere 30 miliardi esclusivamente per l'emergenza sanitari… -

Lunedì i volontari dell’associazione con la cooperativa Taxi So.Co.Ta. consegneranno buoni spesa a 25 famiglie seguite dai servizi sociali L’associazione Pane quotidiano e la cooperativa Taxi So.Co.Ta ...

Carlo Conti conduce la 65esima edizione dei Premi David di Donatello, in diretta dallo Studio 2 di Via Teulada, domani su Rai 1 dalle 21.25, con la regia di Maurizio Pagnussat. La serata più important ...

Lunedì i volontari dell'associazione con la cooperativa Taxi So.Co.Ta. consegneranno buoni spesa a 25 famiglie seguite dai servizi sociali L'associazione Pane quotidiano e la cooperativa Taxi So.Co.Ta ...Carlo Conti conduce la 65esima edizione dei Premi David di Donatello, in diretta dallo Studio 2 di Via Teulada, domani su Rai 1 dalle 21.25, con la regia di Maurizio Pagnussat. La serata più important ...