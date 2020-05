Diodato dopo Sanremo vince anche il David Di Donatello

(Di sabato 9 maggio 2020)aver vinto il Festival diha vinto ildicome miglior canzone originale per la canzone "Che vita meravigliosa”, il brano scritto per la colonna sonora la “Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek.aveva vinto all'Ariston con "Fai rumore" ha aggiungo un altro impo

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo Diodato ha vinto il David di Donatello come miglior canzone originale per la canzone "Che vita meravigliosa”, il brano scritto per la colonna sonora la “Dea Fort ...“Il Traditore” di Marco Bellocchio era arrivato ai David di Donatello con 18 candidature e ha vinto i riconoscimenti più importanti con sei statuette: miglior film, regia, sceneggiatura, attore protag ...